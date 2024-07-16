Новый глава водоканала Новороссийска объяснил, почему в городе перебои с водой

Жители нескольких улиц города-героя, в частности им. Мурата Ахеджака, жалуются на многодневное отсутствие воды.

Новый директор МУП «Водоканал» Новороссийска Дмитрий Волга рассказал, что причина отсутствия воды — снижения подачи на Троицком групповом водопроводе.

«На сегодняшний день подается 3,8 тыс. куб. м в час, прошлом году подавалось 4 тыс. 175. Это порядка 10% ниже. За сутки получается 6 тыс. куб. м — этого недостаточно для того, чтобы обеспечить утреннюю и вечернюю подачу», — заявил Волга.

Отмечается, что основная масса воды с Троицкого водовода сейчас идет в Геленджик. В связи с этим МУП «Водоканал» будет обращаться в администрацию Краснодарского края, чтобы увеличить подачу воды на ТГВ в город-герой, сообщает Муниципальный центр управления Новороссийска.

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