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Новый глава департамента информполитики Краснодара доставил партию спецгруза в ДНР

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/novyj-glava-departamenta-informpolitiki-krasnodara-dostavil-partiyu-spetsgruza-v-dnr
Новый глава департамента информполитики Краснодара доставил партию спецгруза в ДНР
Фото t.me/krdru

Группа, в состав которой вошел директор департамента информационной политики администрации Краснодара Павел Лаврентьев, доставила партию специального груза российским военнослужащим на Донбасс.

По словам Лаврентьева такие выезды проводят регулярно, груз доставляется в боевые подразделения и военным госпиталям.

«Мы созваниваемся непосредственно с нашими контактами, я бы их назвал уже друзьями, с руководством военного госпиталя, с военными в разных подразделениях, и доставляем специализированных груз. Гуманитарщиков, к счастью, у нас хватает», — рассказал Лаврентьев интернет-порталу «Кубань 24».

Груз в зону проведения СВО доставляется конкретным лицам. По словам Лаврентьева это делается, чтобы избежать неравномерного распределения помощи.

«Доставляем, минуя запросы зачастую непроверенных источников или проверенных, но уже сформированных. Иначе получается, что где-то профицит, а где-то у людей нет элементарных вещей», — сказал директор департамента информационной политики.

Так как доставка груза осуществлялась на территорию боевого соприкосновения, группе в целях безопасности выдали оружие.

«Оружие — вынужденная мера. Мы находимся на территории непосредственно на линии боевого соприкосновения и, конечно, для безопасности нас вооружают наши товарищи», — прокомментировал Лаврентьев.

Павел Лаврентьев имеет боевой опыт в зонах вооруженных конфликтов, ранее служил в Главном разведывательном управлении (ГРУ) Генштаба ВС РФ.

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