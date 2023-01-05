Минобороны РФ: российские войска прекратят огонь в зоне СВО на 36 часов

Об этом в Министерстве обороны России сообщили 5 января после соответствующего указания президента страны Владимира Путина.

«В войска отданы указания ввести на 36 часов с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», решение о временном прекращении огня связано с тем, что в районе боевых действий живет большое число православных христиан.

Российские власти призвали украинскую сторону также объявить режим прекращения огня 6 и 7 января, чтобы дать возможность людям посетить церковные богослужения в Рождественский сочельник и сам день праздника Рождества Христова.