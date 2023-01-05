Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Минобороны РФ: российские войска прекратят огонь в зоне СВО на 36 часов

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/minoborony-rf-rossijskie-vojska-prekratyat-ogon-v-zone-svo-na-36-chasov
Минобороны РФ: российские войска прекратят огонь в зоне СВО на 36 часов
Фото pixabay.com

Об этом в Министерстве обороны России сообщили 5 января после соответствующего указания президента страны Владимира Путина.

«В войска отданы указания ввести на 36 часов с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», решение о временном прекращении огня связано с тем, что в районе боевых действий живет большое число православных христиан.

Российские власти призвали украинскую сторону также объявить режим прекращения огня 6 и 7 января, чтобы дать возможность людям посетить церковные богослужения в Рождественский сочельник и сам день праздника Рождества Христова.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Силы ПВО сбили неизвестный шар в небе около Ростова-на-Дону
Силы ПВО сбили неизвестный шар в небе около Ростова-на-Дону
Водитель без прав погиб, опрокинувшись на иномарке в Кавказском районе
Водитель без прав погиб, опрокинувшись на иномарке в Кавказском районе
Кладбище бойцов ЧВК «Вагнер», мемориал и часовню в Краснодарском крае показал Евгений Пригожин
Кладбище бойцов ЧВК «Вагнер», мемориал и часовню в Краснодарском крае показал Евгений Пригожин
Дождь, снег, гололед и сильный ветер ожидаются 6 января в Краснодарском крае
Дождь, снег, гололед и сильный ветер ожидаются 6 января в Краснодарском крае
Число погибших при ударе по пункту ВС РФ в Макеевке выросло до 89
Число погибших при ударе по пункту ВС РФ в Макеевке выросло до 89
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. «Прямая линия» Вениамина Кондратьева 12 января: как задать вопрос?
  2. Военная подготовка для взрослых: как проходит, где записаться
  3. В Роспотребнадзоре напомнили, как избежать пищевых отравлений в период праздничных дней
  4. В России с 1 января семьи смогут оформить выплату из маткапитала на любого ребенка до трех лет
  5. В Краснодаре разыскивают мужчину, ранившего ножом прохожего около ж/д вокзала
  6. Водка подорожала с 1 января в России
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях