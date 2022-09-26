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Новый генплан Сочи не предполагает строительство новых многоэтажек

Общество
26.09.2022 17:41
Ссылка https://kuban24.tv/item/novyj-genplan-sochi-ne-predpolagaet-stroitelstvo-novyh-mnogoetazhek
Новый генплан Сочи не предполагает строительство новых многоэтажек
Фото пресс-службы администрации Сочи

О завершении обсуждения концепции нового генплана Сочи и начале разработки проекта сообщили 26 сентября. Его представят на согласование до 1 ноября.

Отмечается, что документ не предполагает выделение территории для строительства новых жилых многоэтажек. В настоящее время ведется строительство жилых объектов, разрешения на строительство которых выдали ранее.

«Вместе с тем сохранится возможность строительства новых жилых объектов в условиях действующих договоров о комплексном развитии территории и в условиях заключения новых договоров, если инвестор принимает на себя обязанности по реализации прав обманутых дольщиков», — сказал мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Генплан предполагает создание социальных кластеров. Северный кластер планируют разместить микрорайоне Мамайка. Там на площади 14 га собираются построить пять дошкольных образовательных учреждений и многофункциональный спорткомплекс с бассейнами и универсальными спортзалами.

В районе улицы Фадеева разместят западный кластер. На площади 8 га планируют создать две школы, два детсада, поликлинику и спортобъекты. В селе Верхний Юрт расположатся еще два кластера. Общая площадь составит 23 га. Там планируют возвести четыре школы, девять детсадов, организацию допобразования, а также спортивные объекты.

Всего, согласно генплану, в Сочи построят порядка 350 социальных учреждений. Для строительства выделили 605 га. Окончательный вариант генплана планируют принять к сентябрю следующего года, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Читайте также: в Сочи под строительство школ и других соцобъектов предусмотрели 605 га территории.

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