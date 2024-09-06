Новый филиал школы № 75 с дополнительными кружками открыли в Краснодаре

Вместе с первым звонком в Краснодаре открыли семь новых школ. В них сели за парты почти 10 тыс. учеников. В учебных заведениях создали все условия для комфортного и интересного обучения.

Ярослав Большаков четвертый год учится в школе № 75, в этом году перешел в новый филиал. Ученик начальных классов мечтает стать популярным актером и маленькими шагами уверенно идет к своей цели. Новая школа со множеством дополнительных кружков и секций этому только способствует.

«Сам по себе класс такой красивый — весь белый, сияющий. Мне это нравится. Столовая такая разноцветная. Нам даже стали персики давать в школе, варенные яйца», — делится ученик начальных классов Ярослав Большаков.

«Актовый зал очень красиво оформлен, там достаточно большая сцена, у нас их даже два. Один поменьше, другой больше. Для наших будущих выступлений он будет нам очень хорошо помогать», — говорит ученица старших классов Алена Кравченко.

Для юных и творческих личностей в учебном заведении оборудовано все самое необходимое: несколько просторных спортзалов, два кабинета хореографии. Чтобы ученикам было комфортно добираться, к школе организовали подвоз по двум маршрутам. С детьми работают логопеды, дефектологи и психологи. Педагоги такому обновлению тоже рады.

«Здание шикарное, технологии новейшие, но сложностей у нас не возникало. Мы обученные, современные учителя, трудностей никаких нет», — отмечает учительница начальных классов Екатерина Найденко.

Максим Ткаченко с родителями долго выбирал для себя учебное заведение. Как только попал в филиал школы № 70 в поселке Знаменском, решение принял сразу.

«В ней комфортно учиться, она приятная, у нее хорошая атмосфера. Когда выбирали школу, мы ходили по разным. В какой-то была атмосфера не очень, какая-то была нагнетающая, но здесь я почувствовал комфорт. Сразу знал, что будет легко учиться», — рассказывает ученик старших классов Максим Ткаченко.

Легко учиться помогает даже оформление стен в школе.

«Практически на всех стенах школы находятся QR-коды, их около 600. Через них ученик попадает на сайт, в котором может прочесть краткую биографию любой исторической личности или подробнее узнать о предмете. Такой формат в новинку, потому и интересен», — сообщает корреспондент Ангелина Доценко.

Кроме того, в учебном заведении есть изо- и киностудия, откроется и IT. Скоро начнут проводить киносеансы. Также есть тренажерный зал и секция по гиревому спорту. Торжественное открытие к началу года прошло еще в филиале школы № 102 в микрорайоне «Любимово». В учебном заведении сделали кабинеты робототехники, четыре спортзала и много секций внеурочной деятельности.

«Мы обучаемся чему-то новому. Так мы можем узнать что-то о жизни, можем в будущем стать хорошими», — говорит ученик начальных классов Назар Бугаев.

Всего в Краснодаре открыли семь школ и почти 10 тыс. детей начали учебный год в новых зданиях.

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