Новый филиал Фонда «Защитники Отечества» открылся в Краснодаре

Прокурор города Александр Лихонин и глава Краснодара Евгений Наумов провели первую встречу с ветеранами СВО в новом филиале Фонда «Защитники Отечества».

Филиал был открыт по просьбе руководства Фонда, обратившегося к мэру в декабре прошлого года. Расширение позволит оказать помощь большему числу участников СВО и их семьям. На встрече также обсуждались вопросы задержки выплат. Глава города заверил, что держит эти вопросы под личным контролем.

Читайте также: прием заявок на участие в проекте «Герои Кубани» завершился в Краснодарском крае.