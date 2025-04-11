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Новый филиал Фонда «Защитники Отечества» открылся в Краснодаре

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/novyj-filial-fonda-zashhitniki-otechestva-otkrylsya-v-krasnodare
Новый филиал Фонда «Защитники Отечества» открылся в Краснодаре
Видео канала «Кубань 24»

Прокурор города Александр Лихонин и глава Краснодара Евгений Наумов провели первую встречу с ветеранами СВО в новом филиале Фонда «Защитники Отечества».

Филиал был открыт по просьбе руководства Фонда, обратившегося к мэру в декабре прошлого года. Расширение позволит оказать помощь большему числу участников СВО и их семьям. На встрече также обсуждались вопросы задержки выплат. Глава города заверил, что держит эти вопросы под личным контролем.

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