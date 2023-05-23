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Новый фельдшерско-акушерский пункт построят по нацпроекту в Горячем Ключе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/novyj-feldshersko-akusherskij-punkt-postroyat-po-natsproektu-v-goryachem-klyuche
Новый фельдшерско-акушерский пункт построят по нацпроекту в Горячем Ключе
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Новое медучреждение построят в селе Фанагорийском на улице Подгорной в рамках программы «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение».

В Фанагорийском живут свыше 500 тыс. человек. ФАП позволит им получать медпомощь, не выезжая в другие населенные пункты.

«В здании будут процедурный и врачебный кабинеты, пациенты смогут получить первичную и неотложную медицинскую помощь, сделать необходимые прививки», — сказал главврач горбольницы Горячего Ключа Виктор Дегтярев.

На Кубани продолжат развивать сеть медучреждений, оказывающих первичную медпомощь жителям поселков, хуторов и станиц. В текущем году в регионе планируют взвести еще 15 офисов врача общей практики и 10 фельдшерско-акушерских пунктов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», два новых офиса врача общей практики открылись в Анапе. Первых пациентов приняли новые медучреждения в поселке Уташ и хуторе Воскресенском.

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