Новый фельдшерско-акушерский пункт построят по нацпроекту в Горячем Ключе

Новое медучреждение построят в селе Фанагорийском на улице Подгорной в рамках программы «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение».

В Фанагорийском живут свыше 500 тыс. человек. ФАП позволит им получать медпомощь, не выезжая в другие населенные пункты.

«В здании будут процедурный и врачебный кабинеты, пациенты смогут получить первичную и неотложную медицинскую помощь, сделать необходимые прививки», — сказал главврач горбольницы Горячего Ключа Виктор Дегтярев.

На Кубани продолжат развивать сеть медучреждений, оказывающих первичную медпомощь жителям поселков, хуторов и станиц. В текущем году в регионе планируют взвести еще 15 офисов врача общей практики и 10 фельдшерско-акушерских пунктов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», два новых офиса врача общей практики открылись в Анапе. Первых пациентов приняли новые медучреждения в поселке Уташ и хуторе Воскресенском.