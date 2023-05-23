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Два новых офиса врача общей практики открылись в Анапе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/dva-novyh-ofisa-vracha-obshhej-praktiki-otkrylis-v-anape
Два новых офиса врача общей практики открылись в Анапе
Фото t.me/kondratyevvi

Первых пациентов приняли новые офисы врача общей практики в поселке Уташ и хуторе Воскресенском.

Об этом 23 мая сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Губернатор отметил, что в этих небольших населенных пунктах живут почти по 2 тыс. человек.

«В офисах ВОП принимают терапевты и фельдшеры, есть процедурные, прививочные и физиотерапевтический кабинеты, дневной стационар. Раньше даже за первичной медпомощью жителям приходилось ездить в райцентр, в больницу Анапы. Поэтому для нас важно было создать комфортные условия для людей, которые здесь живут. Чтобы они получали своевременную и качественную медицинскую помощь у себя на местах», — написал Кондратьев в Telegram.

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