Два новых офиса врача общей практики открылись в Анапе

Первых пациентов приняли новые офисы врача общей практики в поселке Уташ и хуторе Воскресенском.

Об этом 23 мая сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Губернатор отметил, что в этих небольших населенных пунктах живут почти по 2 тыс. человек.

«В офисах ВОП принимают терапевты и фельдшеры, есть процедурные, прививочные и физиотерапевтический кабинеты, дневной стационар. Раньше даже за первичной медпомощью жителям приходилось ездить в райцентр, в больницу Анапы. Поэтому для нас важно было создать комфортные условия для людей, которые здесь живут. Чтобы они получали своевременную и качественную медицинскую помощь у себя на местах», — написал Кондратьев в Telegram.

Читайте также: число выездов «Маршрута здоровья» в районы Кубани планируют увеличить практически до 200 в год.