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Число выездов «Маршрута здоровья» в районы Кубани планируют увеличить практически до 200 в год

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/chislo-vyezdov-marshruta-zdorovya-v-rajony-kubani-planiruyut-uvelichit-prakticheski-do-200-v-god
Число выездов «Маршрута здоровья» в районы Кубани планируют увеличить практически до 200 в год
Фото t.me/minkovaanna23

Об этом 23 мая сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

За 2022 год мобильный комплекс «Маршрут здоровья» совершил 176 выездов в муниципалитеты Краснодарского края.

«Отметив востребованность проекта населением, приняли решение в этом году увеличить количество визитов в отдаленные районы практически до двухсот», — написала Минькова в Telegram.

Экспресс-скрининг в мобильном медцентре занимает не более 20 минут. В ходе осмотра специалисты краевого Центра общественного здоровья и медпрофилактики определяют состояние сердца и степень физического развития человека, проводят экспресс-анализы общего холестерина и глюкозы крови, измеряют рост, вес и артериальное давление пациентов.

Быстрая диагностика позволяет выявить факторы риска развития сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. С начала года «Маршрут здоровья» совершил уже свыше 80 выездов в различные муниципалитеты Кубани.

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