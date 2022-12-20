Новый фельдшерско-акушерский пункт открыли в Красноармейском районе
Самый крупный ФАП в Красноармейском районе открыли в хуторе Крикуна в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Об этом рассказала вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.
Замглавы Кубани отметила, что открытия нового медучреждения жители района ждали давно. Раньше пациентов обслуживали в старом здании, нуждающемся в ремонте.
«В новый фельдшерско-акушерский пункт за помощью смогут обращаться жители четырех хуторов. Это около 1 тыс. 600 взрослых и 400 детей. Помимо кабинета фельдшера, подготовлены процедурный и женский смотровой, все они оснащены современным оборудованием», — написала Минькова в Telegram.
Вице-губернатор также сообщила, что за последние три года в Красноармейском районе построили три ФАПа. Также в планах установка ФАПа в поселке Краснодарском.
В модульном здании оборудовали рабочие места для персонала с доступом к интернету. Также в ФАПе обустроили процедурный и женский смотровой кабинеты. На строительство нового медучреждения направили 12 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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