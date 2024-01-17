Новый этап реконструкции комплекса очистных сооружений начали под Краснодаром

Реконструкция самого крупного в Краснодаре комплекса очистных сооружений канализации № 2 в районе станицы Елизаветинской позволит улучить качество очистки сточных вод.

Сейчас специалисты начали прокладывать наружные коммуникации водоснабжения и устраивать сети электроснабжения от основной подстанции до распределительного пункта на ОСК-2. Очистные сооружения реконструируют без приостановки работы.

«Будут заменены четыре кабельных линии общей протяженностью свыше 2 км и сети водоснабжения диаметром 200 мм протяженностью также свыше 2 км. Это позволит значительно увеличить надежность объекта», — рассказал директор по производству «Росводоканал Краснодар» Станислав Гераськов.

На первом этапе специалисты уже построили площадку для складирования осадка, смонтировали семь шандорных затворов, отремонтировали приемную камеру и главную канализационную станцию для подъема стоков, которые поступают из всех районов города. Кроме того, провели ремонтные и монтажные работы в машинном зале, грабельном отделении и помещениях для персонала, возвели трансформаторную подстанцию, отремонтировали главную насосную станцию, заменили подводящие и отводящие инженерные коммуникации и запорно-регулирующую арматуру.

Комплекс очистных площадью 35 га построили в 1982 году. В 2018 году начали масштабную реконструкцию — впервые с момента введения в эксплуатацию, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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