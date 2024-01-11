Новый этап программы «Земский учитель» на Кубани стартует с 15 января

Благодаря ней педагоги могут получить единовременную выплату в 1 млн рублей, а также компенсацию на аренду жилья. Программу в России реализуют в рамках национального проекта «Образование».

«В 2023 году мы привлекли в сельские школы 124 педагога. В этом ждем еще 30 учителей», — рассказала министр образования Краснодарского края Елена Воробьева.

Она уточнила, что с вакансиями по программе «Земский учитель» можно ознакомиться на специальном портале. Специалисты начнут принимать документы педагогов с 15 января.

За последние четыре года благодаря программе «Земский учитель» в сельские школы Кубани трудоустроились 332 педагога. В Краснодарский край переехали учителя из разных регионов страны: Башкирии, Алтайского, Красноярского, Пермского краев, Оренбургской, Свердловской, Челябинской, Кемеровской и Новосибирской областей.

Принять участие в программе «Земский учитель» могут педагоги младше 55 лет с высшим или средним профессиональным образованием. Победителей определит конкурсная комиссия, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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