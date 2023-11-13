Новый дорожный знак для кемпингов может появиться в России

Эскиз первого в стране знака кемпинга подготовила общенациональная ассоциация Автомототуризма и караванинга.

Знак разработали в рамках создания классификации кемпингов — она будет предусмотрена Концепцией автотуризма РФ.

Кемпинги вдоль дорог и в населенных пунктах, а также объекты сервиса на трассах должны появляться только после утверждения плана развития регионального туризма до 2035 года, отметил президент ассоциации, руководитель комитета МТПП по вопросам развития устойчивых транспортных систем Сергей Лобарев.

Он добавил, что кемпинг должен быть обустроенным, комфортным крытым сооружением, которое будет доступно всем категориям путешественников, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.

«Автотуризм — активно и динамично развивающееся направление. Концепция развития автотуризма России ставит задачи сделать его массовым. С этой целью мы разработали расширенный дорожный знак кемпинга, который, в отличие от уже действующего, отражает необходимую информацию для автотуристов», — сказал Сергей Лобарев.

Путешественникам и предпринимателям нужно больше информации о кемпингах — что получат на конкретном месте и данные об условиях вхождения на рынок, сообщает РИА «Новости».

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