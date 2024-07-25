Новый бесплатный проход появится к дольменам на горе Богатырке под Туапсе

Сейчас добраться к дольменам на горе Богатырке по ухоженной тропе можно только через частную территорию.

В связи с этим специалисты Центра развития пляжного отдыха и туризма Туапсинского района разработали альтернативу — новый маршрут «Дольмены горы Богатырка» пройдет по экотропе.

Маршрут протянется от автобусной остановки на улице Майкопской у дома № 61, по улице Лесной, после будет поворот направо от дома № 3 и дальше пойдет по территории Туапсинского лесничества.

Всего на маршруте 12 объектов, среди которых 4 дольмена, которые датируются II веком до н. э. Также по пути есть менгиры и «места силы», а также беседка для отдыха. Информация о достопримечательностях будет указана на стенде, который готовят к установке.

Путь к дольменам легкий, он будет доступен круглый год, в том числе детям и людям старшего возраста. Схему маршрута сейчас готовят к регистрации. Официальным его планируют сделать в сентябре.

Кроме того, специалисты разрабатывают направление к курганам, дольменам и водопадам в Дефановке.

«Новые туристические маршруты — это отличная возможность развивать наш район и отдельные села в частности. А у людей должен быть свободный доступ к объектам культурного и исторического наследия. Благо наш муниципалитет может ими похвастать», — написал глава Туапсинского района Сергей Бойко в Telegram.

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