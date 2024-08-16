Новый белорусский трактор поможет коммунальщикам в Кавказском районе

Трактор «Беларусь» передали администрации станицы Темижбекской.

Новая машина заменит устаревшую и облегчит работы по благоустройству местной территории и жилищно-коммунальных услуг. Технику направили по поручению Губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

«Я хочу поблагодарить губернатора за то, что такая забота идет о сельских поселениях. Мы видели, сколько приезжает, какие радостные люди, когда получают эти трактора. Спасибо большое», ― сказала глава станицы Темижбекская Светлана Сахно.

Трактор «Беларусь» ― не первая машина, отправленная в Кавказский район. Новую технику получили и другие населенные пункты.

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