Новый автобусный маршрут запустили из Краснодара в Мариуполь

Пассажирские перевозки по новому маршруту между ДНР и Краснодарским краем начали выполнять с 4 апреля.

Автобус будет ходить ежедневно. Отправление из Краснодара — в 09:05, прибытие в Мариуполь — в 16:00.

В обратном направлении автобус будет отправляться в 17:00. Прибытие в столицу Кубани — в 00:00, сообщает пресс-служба ФБУ «Росавтотранс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», между Геленджиком и Донецком запустят автобусный маршрут. По данным Росавтотранса, новый межрегиональный маршрут внесли в реестр. Автобус запустят между Донецком и Геленджиком. Согласно законодательству, запуск маршрута должен состояться не позднее 90 дней с даты его внесения в реестр.

Читайте также: новый автобусный маршрут запустили из Мариуполя в Новороссийск с 27 марта. Из Мариуполя автобус будет отправляться ежедневно в 21:45. Прибывать в Новороссийск — в 09:00 следующего дня. Отправление рейсов предусмотрено только в прямом направлении из Мариуполя.

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