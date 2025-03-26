Новый автобусный маршрут запустят из Мариуполя в Новороссийск с 27 марта

Новый автобусный маршрут свяжет ДНР и Краснодарский край. Первый рейс из Мариуполя в Новороссийск запланирован на 27 марта.

Из Мариуполя автобус будет отправляться ежедневно в 21:45. Прибывать в Новороссийск — в 09:00 следующего дня. Промежуточные остановки — в Таганроге, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Крымске.

Отправление рейсов предусмотрено только в прямом направлении из Мариуполя, сообщает пресс-служба Росавтотранса.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», между Геленджиком и Донецком запустят автобусный маршрут. По данным Росавтотранса, новый межрегиональный маршрут внесли в реестр. Автобус запустят между Донецком и Геленджиком. Согласно законодательству, запуск маршрута должен состояться не позднее 90 дней с даты его внесения в реестр

Читайте также: в феврале запустили автобусный маршрут между Краснодаром и Перевальском в ЛНР. Автобус ежедневно отправляется из краевой столицы в 23:00 и прибывает в Перевальск в 8:10.

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