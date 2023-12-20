Новый арт-объект «Парад планет» откроется в парке «Краснодар»

Макеты планет Солнечной системы установили в парке «Краснодар». Об этом 20 декабря сообщили в соцсетях.

Сообщается, что в настоящее время новый арт-объект проходит тестирование. В ближайшее время подключат подсветку.

«Солнечная система — нам известно девять больших планет. По порядку от Солнца — это Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон и множество астероидов — малых планет. Включение по плану сегодня-завтра», — сообщает Telegram-канал «Парк Галицкого Краснодар».

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