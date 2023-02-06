Новый аппарат УЗИ по нацпроекту доставили в Тихорецкую ЦРБ
Общество
06.02.2023 17:15
Аппарат ультразвуковой диагностики приобрели по программе «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение».
Прибор отличается высоким уровнем визуализации, понятным интерфейсом и компактными размерами. Это позволит использовать его в палате.
«Благодаря высокому уровню визуализации, набору опций для экспертных кардиологических исследований и объемному сканированию повышается эффективность и скорость исследований», — сказала и. о. главврача Тихорецкой ЦРБ Инна Павленко.
В прошлом году Тихорецкая ЦРБ получила новый компьютерный томограф. Его высокая разрешающая способность и передовое ПО позволяют врачам увидеть в органах изменения, размер которых не более нескольких миллиметров, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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