Новый аппарат УЗИ по нацпроекту доставили в Тихорецкую ЦРБ

Аппарат ультразвуковой диагностики приобрели по программе «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение».

Прибор отличается высоким уровнем визуализации, понятным интерфейсом и компактными размерами. Это позволит использовать его в палате.

«Благодаря высокому уровню визуализации, набору опций для экспертных кардиологических исследований и объемному сканированию повышается эффективность и скорость исследований», — сказала и. о. главврача Тихорецкой ЦРБ Инна Павленко.

В прошлом году Тихорецкая ЦРБ получила новый компьютерный томограф. Его высокая разрешающая способность и передовое ПО позволяют врачам увидеть в органах изменения, размер которых не более нескольких миллиметров, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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