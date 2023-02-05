Новое оборудование получила Кущевская ЦРБ по нацпроекту

Оборудование поставили в районную больницу по региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».

В медучреждение поступил современный видеодуоденоскоп.

«Аппарат сконструирован таким образом, чтобы максимально облегчить проведение одновременное проведение таких процедур, как эндоскопия и рентген. Он предназначен для визуального осмотра, лечения и хирургических манипуляций. При этом изображение на мониторе — в очень высоком качестве, это важно для проведения высокоточных эндоскопических операций», — рассказал главный врач Кущевской районной больницы Сергей Сычев.

Кроме того, Кущевская ЦРБ получила новые бактерицидные камеры, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: новый ФАП открыли в станице Ставропольской Северского района.