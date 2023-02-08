Новый аппарат МРТ по нацпроекту доставили в ККБ № 2 в Краснодаре

Новый магнитно-резонансный томограф приобрели в отделение лучевой диагностики ККБ № 2 в рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».

Первые исследования в новом оборудовании начали проводить 8 февраля.

«Магнитно-резонансный томограф позволяет с высокой скоростью получить качественные изображения. За счет новых программ он более точно проводит обследования онкологических пациентов. Появилась возможность исследовать по современному протоколу реанимационных больных и поступивших с экстренной патологией. Плюс этот аппарат более удобен благодаря специальной конструкции магнита», — сказал главврач ККБ № 2 Сергей Габриэль.

За прошлый год по проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» оборудование получили шесть медорганизаций, оказывающих помощь онкобольным. В больницы поставили 138 единиц оборудования, в том числе 6 единиц «тяжелого». Это аппараты КТ, МРТ, брахитерапии, близкофокусной рентгенотерапии, а также рентгенодиагностический комплекс, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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