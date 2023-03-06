Новый аэропорт в 150 км от Сочи Абхазия планирует строить за российские деньги

О планах подписать с Россией межправительственное соглашение, открывающее возможность для строительства нового аэропорта сообщил главы Абхазии Аслан Бжания. По его словам, подписать договор рассчитывают весной текущего года.

Он рассказал, что потенциальный инвестор уже завершил проектно-изыскательские работы. Проект находится на госэкспертизе, завершить которую планируют в апреле.

«Вопрос возобновления воздушного сообщения очень важен. В течение этих двух месяцев — марта и апреля — мы должны подписать межправительственное соглашение, что нам откроет дорогу для строительства аэропорта», — сказал Бжания.

По его словам, сложность в реализации заключается в том, что мировой и российский опыт строительства аэропортов опирается на частно-государственное партнерство. Абхазии на этот проект необходимо изыскать несколько миллиардов рублей. Этих средств у республики нет

«Мы ищем такого инвестора, который на себя эти все расходы возьмет — и по аэровокзальному комплексу, и по полосе, «рулежке» и по тем объектам инфраструктуры, которые будут принадлежать государству», — цитирует главу Абхазии ТАСС.

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