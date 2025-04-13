Новые выбросы мазута зафиксировали на двух участках побережья Анапы 13 апреля

Команды муниципалитетов ежедневно проводят мониторинг закрепленных за ними территорий.

По результатам новые выбросы мазута обнаружили представители Успенского района — на береговой линии между селом Витязево и станицей Благовещенской.

Незначительные фрагменты нефтепродуктов также обнаружили на участке пляжа в районе устья реки Можепсин, за который отвечает команда из Тимашевского района.

Новые выбросы у кромки воды убирают в первую очередь, после чего приступают к деликатной очистке территорий от мелких фракций нефтепродуктов, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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