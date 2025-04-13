Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Новые выбросы мазута зафиксировали на двух участках побережья Анапы 13 апреля

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/novye-vybrosy-mazuta-zafiksirovali-na-dvuh-uchastkah-poberezhya-anapy-13-aprelya
Новые выбросы мазута зафиксировали на двух участках побережья Анапы 13 апреля
Фото t.me/opershtab23

Команды муниципалитетов ежедневно проводят мониторинг закрепленных за ними территорий.

По результатам новые выбросы мазута обнаружили представители Успенского района — на береговой линии между селом Витязево и станицей Благовещенской.

Незначительные фрагменты нефтепродуктов также обнаружили на участке пляжа в районе устья реки Можепсин, за который отвечает команда из Тимашевского района.

Новые выбросы у кромки воды убирают в первую очередь, после чего приступают к деликатной очистке территорий от мелких фракций нефтепродуктов, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Читайте также: установку для очистки песка от мазута моющей пеной тестируют в Анапе. Технология установки подготовки нефти нагревает моющие средства на основе масла до 90 °С, после чего на поверхности образуется пена — она впитывает в себя нефтепродукты. Испытания проводят на пляже возле технополиса «Эра».

Подпишись, здесь всегда интересно.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях