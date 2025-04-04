Новые выбросы мазута появились после шторма на пяти пляжах Анапы

Утром 4 апреля участники ликвидации последствий ЧС провели мониторинг закрепленных территорий. По его результатам новые выбросы нефтепродуктов после шторма обнаружили на пяти участках береговой полосы.

Так, фрагменты мазута нашли на пляже между селом Витязево и станицей Благовещенской. Здесь территорию очищает команда Успенского района.

Новые фракции нефтепродуктов также зафиксировали в устье реки Можепсин, на пляже отеля «Пляжный поселок» и на береговой линии около базы отдыха «Динамо». Эти территории закреплены за Тимашевским, Выселковским и Щербиновским районами.

Также новые выбросы мазута обнаружили на пляже в районе санатория «Фея-3». К уборке там приступили сотрудники «Кубань-СПАС», сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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