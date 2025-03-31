Новые выбросы мазута обнаружили на побережье Анапы 31 марта

Команды муниципалитетов Краснодарского края провели традиционный мониторинг закрепленных за ними участков пляжей.

По результатам новые выбросы нефтепродуктов 31 марта зафиксировали на береговой линии около «Пляжного поселка» в Анапе. За эту территорию отвечает Выселковский район.

Новые выбросы мазута убирают в первую очередь. После этого, как и на остальных территориях, продолжают деликатную очистку песка от мелких фрагментов нефтепродуктов, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Читайте также: как чистят от мазута камни на берегу около морпорта Анапы, показал оперштаб. В районе Центрального пляжа города-курорта специалисты МЧС России чистят валуны от нефтепродуктов с помощью мойки высокого давления с горячей водой и паром.

Работы по доочистке камней ведут ежедневно. Мойка камней проходит в два этапа. В начале мазут вручную собирают с камней и между ними. После этого с помощью мойки высокого давления с горячей водой температурой 60°C чистят булыжники.

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