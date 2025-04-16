Новые выбросы мазута обнаружили на побережье Анапы 16 апреля

Утром в среду команды муниципалитетов Краснодарского края провели мониторинг закрепленных за ними территорий.

По его результатам незначительные выбросы мелкой фракции мазута обнаружили на участке пляжа рядом с устьем реки Можепсин. Эту территорию приводят в порядок представители Тимашевского района.

Новые выбросы нефтепродуктов убирают в первую очередь. Затем участники ликвидации ЧС продолжают деликатную очистку пляжей от мазута, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», две сотни мешков с мазутом подняли со дна моря у берегов Анапы 15 апреля. Во вторник водолазы работали на двух участках морского дня – у бегов Анапы и в селе Витязево.

Всего за день со дна моря на поверхность подняли 200 мешков с мазутом. Из них — 164 мешка собрали неподалеку от берега рядом с детским оздоровительным лагерем «Юбилейный» и 36 мешков со дна в районе пирса в селе Витязево. Здесь водолазы совершили 38 спусков.

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