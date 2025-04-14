Новые выбросы мазута обнаружили на девяти участках побережья Анапы 14 апреля

В понедельник во время утреннего мониторинга состояния береговой линии девять команд муниципалитетов нашли на своих участках незначительные выбросы нефтепродуктов.

В основном на берег выбросило небольшие капли нефтепродуктов или водоросли с мусором, частично загрязненные мазутом.

Новые фракции мазута нашли на участке берега между селом. Витязево и станицей Благовещенской, у санатория «Эллада» в селе Витязево, на Центральном пляже Анапы, на пляже около детского лагеря «Приморский» в селе Витязево и на участке пляжа в районе устья реки Можепсин. Эти участки закреплены за командами Гулькевичского, Кавказского, Абинского, Мостовского и Тимашевского районов.

Также о выбросах сообщили представили Успенского, Лабинского, Крымского и Северского районов, которые работают на разных участках между селом Витязево и станицей Благовещенской, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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