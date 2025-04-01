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Новые выбросы мазута обнаружили 1 апреля на одном участке пляжа в Анапе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/novye-vybrosy-mazuta-obnaruzhili-1-aprelya-na-odnom-uchastke-plyazha-v-anape
Новые выбросы мазута обнаружили 1 апреля на одном участке пляжа в Анапе
Фото t.me/opershtab23

Во время утреннего мониторинга состояния береговой линии во вторник новые выбросы нефтепродуктов зафиксировали только на одной территории — у технополиса «Эра».

За очистку этого участка пляжа отвечает команда Кавказского района.

Остальные команды городов и районов края на закрепленных за ними участках пляжа нашли незначительные выбросы мелкой фракции мазута.

С утра 1 апреля на всех остальных участках продолжается деликатная очистка песка, сообщает оперативный штаб Краснодарского края в Telegram.

Читайте также: как чистят от мазута камни на берегу около морпорта Анапы, показал оперштаб. В районе Центрального пляжа города-курорта специалисты МЧС России чистят валуны от нефтепродуктов с помощью мойки высокого давления с горячей водой и паром.

Работы по доочистке камней ведут ежедневно. Мойка камней проходит в два этапа. В начале мазут вручную собирают с камней и между ними. После этого с помощью мойки высокого давления с горячей водой температурой 60°C чистят булыжники.

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