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Новые въездные стелы планируют установить в Новороссийске

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/novye-vezdnye-stely-planiruyut-ustanovit-v-novorossijske
Новые въездные стелы планируют установить в Новороссийске
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В разработке внешнего вида, а также выбора материала и места расположения въездных стел приглашают принять участие жителей Новороссийска.

В настоящее время МКУ «Управление стратегического планирования» проводит онлайн-опрос по внешнему виду въездных стел.

«Для нас важно определить основные элементы идентичности и особенности города, выявить ассоциации, которые будут отражены в облике стел», — сообщает МКУ «Управление стратегического планирования».

Участников опроса, в частности, просят указать ассоциации, которые вызывает у них Новороссийск, выбрать символы уникальной природы, промышленности и истории города. Также можно проголосовать за материал для изготовления стел и выбрать, на каком месте их установят.

Кроме того, для создания въездных стел могут быть использованы идеи и наработки горожан. Их просят присылать на почту.

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