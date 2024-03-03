Новые улицы на севере Краснодара назвали в честь военных героев

Власти краевой столицы утвердили названия для 27 новых улиц, переулков и проездов. Улицы получили названия в честь героев Советского Союза, участников Великой Отечественной войны и сотрудников силовых ведомств.

Так, в Прикубанском округе улицы назвали в честь: легендарного советского разведчика Рихарда Зорге, героя Великой Отечественной войны Роберта Клейна и разведчика Сергея Аксенова.

В поселке Российском появятся улицы, названные в честь: участника Великой Отечественной войны Константина Горожанина и сотрудника УФСБ России по Краснодарскому краю Григория Гуртового, награжденного орденом Мужества посмертно, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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