Новые современные волноломы установят на пляже «Маяк» в Сочи

Первый из девяти металлических каркасов установили на пляже «Маяк» 9 августа. Они станут основанием будущих волноломов.

Вес каждого каркаса превышает 16 т. Чтобы установить конструкцию под водой использовали автокран грузоподъемностью 120 т, плавучие доки и инженерные понтоны.

В дальнейшем на расстоянии 20 см друг от друга установят еще восемь таких каркасов. Их заполнят природными валунами из сочинского карьера. Вес валунов составит 5 — 7 т. В итоге на удалении 150 м от берега появится современное гидротехническое сооружение, защищающее пляжи от размытия как минимум 100 лет.

Сообщается, что старые буны демонтируют после летнего сезона. Помимо этого, ведутся исследования по второму участку набережной —до парка имени Фрунзе. В планах реконструкции набережной — расширение прогулочного променада в 2,5 раза, увеличение пляжных территорий вдвое и создание новых общественных зон для прогулок, отдыха, занятий спортом и проведения мероприятий.

Модернизацию гидротехнических сооружений и благоустройство набережной проводят без ограничения доступа к набережной и пляжу «Маяк» в летнее время, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

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