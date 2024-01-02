Новые сорта мандарина запатентовали ученые в Сочи

Сотрудники субтропического научного центра РАН, которые ведут селекционную работу с цитрусовыми, запатентовали три новых сорта мандарина.

Новые сорта назвали «Солнечный», «Академический» и «Князь Владимир».

«Один из них назвали «Академический» в преддверии 300-летия Российской академии наук, который она отметит в 2024 году. «Солнечный» — потому что сорт ранний, солнечный. Третий сорт получил название в честь равноапостольного князя Владимира. В Сочи есть кафедральный собор, который носит его имя», — рассказала заведующая лабораторией селекции центра, кандидат сельскохозяйственных наук Раиса Кулян.

В коллекции цитрусовых центра сейчас свыше 150 сортообразцов. На ее базе проводят как исследования агротехнического плана, так и селекционную работу. Основные усилия направлены на мандариновую группу. Эти фрукты в Сочи можно выращивать без укрытия на теплых участках. В селекционный процесс включены сорта, обладающие раннеспелостью, зимостойкостью, низкорослостью, хорошим качеством плодов.

По словам Кулян, селекция плодовых культур — очень длительный процесс. Например, от семени до цветения гибридного сеянца проходит от 10 до 15 лет. Селекцией в Сочи начали заниматься еще в 30-е годы прошлого столетия. С тех пор получено 10 сортов.

«Патенты на три новых сорта мандарина получены, теперь мы их размножаем и будем запускать. К нам уже поступили заявки на закладку цитрусовых сортов», — цитирует заведующую лабораторией ТАСС.

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