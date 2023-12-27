Через порты Кубани к Новому году ввезли 272,8 тыс. тонн мандаринов из 5 стран

Основной поставщик цитрусовых в Краснодарский край — Турция. Оттуда ввезли 238,6 тыс. тонн.

Из Израиля ввезли 22,7 тыс. тонн, из Ирана — 18,8 тыс. тонн, из Абхазии — 18,6 тыс. тонн, из Египта — 15,5 тыс. тонн.

В ходе карантинного фитосанитарного контроля выявили 2 вида карантинных объектов в 414 случаях — средиземноморская плодовая муха и многоядная муха горбатка. Из общего объема зараженных мандаринов из Турции и Египта 8 тыс. 77 тонн обеззаразили, еще 1 тыс. 75 тонн вернули, сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

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