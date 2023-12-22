Идею введения нулевого НДС на мандарины и елки не поддержали в Минфине РФ

В ведомстве уверены, что снижение ставки налога на добавленную стоимость не гарантирует снижение цен на эти товары.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков 1 декабря направил письмо с соответствующим предложением в Правительство РФ. Там депутат указал, что новогодние елки и мандарины — основные атрибуты праздника, однако цены на них выросли больше остальных новогодних расходов граждан. Нулевая ставка НДС же позволила бы снизить цены при продаже мандаринов и елок, отметил Даванков.

Заглавы Минфина Владимир Колычев пояснил, что такие меры вовсе не гарантируют уменьшение стоимости.

«Как показывает практика применения НДС, снижение ставки не является прозрачной мерой государственной поддержки, обеспечивающей целевое использование полученных средств, а также не гарантирует уменьшение стоимости товаров для конечного потребителя. Учитывая изложенное, предложение по установлению пониженной ставки НДС в размере 0% при реализации мандаринов и новогодних елок не поддерживается», — говорится в ответе Колычева.

Он также пояснил, что при продаже мандаринов в России применяется пониженная ставка НДС — 10%.

«В случае установления пониженной ставки НДС в размере 0% в отношении мандаринов и новогодних елок может возникнуть отрицательная разница между суммами НДС, исчисленными продавцами данных товаров при их реализации, и суммами НДС, предъявленными к возмещению из федерального бюджета. Кроме того, принятие указанного решения создаст прецедент для постановки аналогичных вопросов в отношении других товаров, облагаемых по ставке НДС в размере 20 и 10%, что в итоге приведет к дополнительным потерям доходов федерального бюджета», — отметил он.

При ввозе товаров в России ставки НДС совпадают с теми, которые реализуются на ее территории, пояснил Колычев.

«В связи с этим установление в отношении новогодних елок пониженной ставки НДС приведет к налогообложению по этой ставке новогодних елок, ввозимых на территорию РФ», — цитирует Владимира Колычева ТАСС.

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