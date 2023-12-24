Новые пункты сбора подписей в поддержку Владимира Путина появились на Кубани

Точки сбора подписей в поддержку президента России Владимира Путина открыты в 5 городах Краснодарского края.

Пункты сбора расположены в Краснодаре:

Краснодарское отделение ОНФ, улица Октябрьская, 78;

ТЦ «Центр города», улица Красная, 176;

ТРК «Красная площадь» улица Дзержинского, 100;

ТРЦ «СБС МегаМолл», улица Уральская, 79/2;

в Анапе:

ТРК «Красная площадь» улица Астраханская, 99;

в Армавире:

ТРК «Красная площадь» улица Воровского, 69;

в Геленджике:

ТЦ «Bb Passage» улица Ленина, 10;

в Новороссийске:

ТРК «Красная площадь» Анапское шоссе, 2.

Все точки работают по выходным с 12:00 до 20:00, по будням в вечернее время с 17:00.

Свою позицию в поддержку предстоящих выборов высказали известные общественные деятели. Депутат Госдумы Дмитрий Ламейкин отдал подпись в поддержку Владимира Путина.

«Мы прекрасно понимаем, что человек, который помог нам всем сплотиться, объединиться — это наш лидер, Владимир Владимирович Путин. Эти годы эффективной работы показали, что страна идет по восходящей и экономика наша укрепляется. Я безусловно хочу, чтобы мои дети и внуки жили в сильной, великой державе», — сказал Ламейкин.

Он также выразил большую благодарность действующему президенту за его работу и назвал его всенародным кандидатом. Ламейкин отметил не только свою веру в лидерство Путина, но и важность продолжения успешной работы, проводимой им на посту президента.

Кроме того, свою позицию в отношение выборов высказал депутат ЗСК, директор центра единоборств «Рубеж» Сергей Хандожко.

«У нас в стране колоссальная поддержка спорта. В следующем год в крае будет построена спортивная школа Центр единоборств в каждом муниципалитете края. Новые спортивные залы отличаются современностью, комфортом и безопасностью. Отмечу, что все тренировки бесплатны. То есть спорт в нашей стране доступен для всех желающих. Наши спортсмены побеждают на мировых соревнованиях. Все это позволяет нашим детям уйти от улиц и пойти правильным путем. Поддержка спорта со стороны президента колоссальная и она с каждым годом только растет», — заявил Хандожко.

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