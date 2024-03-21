Новые правила сдачи экзамена на водительские права вступят в силу 1 апреля в РФ

Требования к водителям станут строже, но сам экзамен будет проще. Изменения предполагают возможность допустить больше несущественных ошибок.

С 1 апреля увеличится срок пересдачи, станут проще правила сдачи практического экзамена, уклонистов не будут допускать к экзамену. Помимо этого, скорректируют замену иностранных прав, ряд водительских удостоверений сделают недействительными, расширят список документов для экзамена, также учеников «серых» автошкол к экзамену могут не допустить.

Кроме того, после трех неудачных попыток сдачи экзамена следующая пересдача пройдет только через полгода вместо трех месяцев. Новую попытку будут назначать не позднее девяти месяцев со дня последнего экзамена. Сейчас для сдачи экзамена необходимо получить менее пяти штрафных баллов. С 1 апреля их количество увеличат до семи.

Директор автошколы Вадим Кузовскин отметил, что увеличение сроков сдачи экзамена — не лучшее решение для кандидатов в водители. По его словам, к новой попытке сдачи ученик может забыть, как водить, из-за чего ему нужно будет полностью обучаться вождению. Тем не менее специалист положительно оценил увеличение числа штрафных баллов, так как кандидаты в водители будут понимать, что нарушили, сообщает телеканал «360».

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