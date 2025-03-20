Новые платные парковки появятся на улицах Армавира

В городе расширят систему платных парковок — проект, направленный на улучшение транспортной ситуации, планируют реализовать в первом полугодии.

«Мы стремимся создать комфортную городскую среду для всех жителей и гостей Армавира. Платные парковки помогут упорядочить транспортный поток и ускорить движение общественного транспорта», — сообщили в городском отделе транспорта.

Новые платные парковочные места появятся на центральных улицах:

улица Карла Либкнехта (четная сторона) — от улицы Розы Люксембург до улицы Комсомольской;

улица Комсомольская (четная сторона) — от улицы Карла Либкнехта до улицы Кирова;

улица Кирова (обе стороны) — от улицы Розы Люксембург до улицы Ленина.

В дальнейшем список платных парковок будет расширяться, сообщает пресс-служба администрации Армавира.

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