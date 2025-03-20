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Новые платные парковки появятся на улицах Армавира

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/novye-platnye-parkovki-poyavyatsya-na-ulitsah-armavira
Новые платные парковки появятся на улицах Армавира
Фото t.me/armawir_adm

В городе расширят систему платных парковок — проект, направленный на улучшение транспортной ситуации, планируют реализовать в первом полугодии.

«Мы стремимся создать комфортную городскую среду для всех жителей и гостей Армавира. Платные парковки помогут упорядочить транспортный поток и ускорить движение общественного транспорта», — сообщили в городском отделе транспорта.

Новые платные парковочные места появятся на центральных улицах:

  • улица Карла Либкнехта (четная сторона) — от улицы Розы Люксембург до улицы Комсомольской;
  • улица Комсомольская (четная сторона) — от улицы Карла Либкнехта до улицы Кирова;
  • улица Кирова (обе стороны) — от улицы Розы Люксембург до улицы Ленина.

В дальнейшем список платных парковок будет расширяться, сообщает пресс-служба администрации Армавира.

Читайте также: муниципальные парковки подорожают минимум на 30 рублей в Краснодаре. Уже подготовлен проект постановления по изменению тарифов. Сейчас его проверяет прокуратура. Сейчас городские парковки поделены на пять зон, стоимость парковки на самой бюджетной из них составляла 30 рублей.

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