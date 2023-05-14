Новые пешие тропы откроют летом в горном кластере Сочи

В летнем сезоне на курорте «Роза Хутор» будут работать 24 пеших тропы общей протяженностью 110 км. Их них четыре — новые маршруты.

Сообщается, что все тропы классифицированы в зависимости от сложности. Зеленые — это легкие маршруты, синие — средней сложности, а красные маршруты рассчитаны на хорошо подготовленных туристов.

«Это дополнительное преимущество для туристов, отдыхающих в горном кластере. Они могут сами выбрать для себя наиболее подходящий вариант по сложности, протяженности и количеству времени на маршруте. На всем протяжении обновлена навигация, чтобы туристы могли легко ориентироваться. Таким образом, горы становятся точкой притяжения наших гостей не только в активный зимний сезон, но и летний, который продолжается обычно до ноября», — сказал директор департамента курортов, туризма и потребсферы администрации Сочи Кирилл Ярыш.

Сообщается, что тропы будут открываться постепенно в зависимости от погоды. У каждого маршрута есть отличительные особенности. Так тропа «100 пихт» проложена через реликтовый лес и Стеш-парк с деревянными фигурами. На этой тропе растут пихты Нордмана. Фитонциды, выделяемые этими деревьями, в сочетании с горным воздухом полезны для организма. На маршруте «Путь Тритона» туристы могут встретить озеро, где водятся краснокнижные тритоны.

Пройти по тропе можно не только самостоятельно, но и в сопровождении гидов, которые расскажут об истории, флоре и фауне региона, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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