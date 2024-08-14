Новые модули по физкультуре появятся во всех школах в Краснодарском крае

На Кубани свыше 3 тыс. образовательных учреждений. С 1 сентября появятся новые модули по физкультуре. Это скалолазание, бокс, спортивный туризм, дзюдо, тяжелая атлетика, перетягивание каната, а также танцевальный спорт и другие.

Вице-губернатор края Анна Минькова рассказала, что большинство специалистов выпускает Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма. Так, университет каждый год подготавливает 50 студентов в рамках направления «Физкультурное образование», 40% из них устраиваются на работу в общеобразовательные организации.

«Уровень профессиональной подготовки педагогов и подход к физической подготовке в учебных заведениях играют важную роль в формировании у детей основ здорового образа жизни и интереса к спорту», ― написала Минькова в Telegram.

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