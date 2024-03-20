Новые модели беспилотников разработали на Кубани благодаря краевым грантам

Из бюджета Краснодарского края субсидируется до 95% затрат на развитие производственных инженерно-технических центров.

Среди других новых мер поддержки производителей радиоэлектронной продукции — гранты Фонда развития промышленности региона, отметил замглавы Кубани Александр Руппель. По его словам, за прошлый год объем отгрузки продукции кубанских предприятий радиоэлектронной промышленности достиг порядка 5,6 млрд рублей, что в 2,2 раза превышает результат 2022 года.

В Краснодарском крае рост объема отгрузки в радиоэлектронной отрасли составил 222,4% к 2022 году. Кубанские инженеры разрабатывают и выпускают солнечные и аккумуляторные батареи для космических аппаратов, системы видеонаблюдения, беспилотники и другую аппаратуру.

«В крае выпускают 12 моделей БПЛА. На днях утвердили результаты работ еще одного производителя из Новороссийска, а также краснодарского предприятия по выпуску систем видеонаблюдения, получивших гранты на разработку продукции», — отметил Руппель.

Вице-губернатор добавил, что на субсидирование «конструкторских бюро» направят 150 млн рублей. Всего на Кубани насчитывается более 10 предприятий радиоэлектронной промышленности. На них трудятся около 2,5 тыс. жителей региона.

Средства с грантов предприятия могут реализовать на производство опытных образцов радиоэлектронной промышленной продукции, в том числе на расходы по оплате труда работников, а также на покупку необходимого оборудования и оформление сертификатов соответствия, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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