На Кубани около 7 тыс. НКО могут претендовать на грантовую поддержку

За 7 лет работы Фонда президентских грантов социально ориентированные НКО воплотили в жизнь 43 тыс. проектов. Это позволило помочь 15 млн человек.

За круглым столом в Краснодаре обсудили результаты работы и дальнейшее развитие некоммерческих организаций. По словам руководителя благотворительного фонда помощи детям «Край добра» Яны Сторожук, только вместе можно решать проблемы миллионов человек.

«Верное решение президента и курс на консолидацию общества вокруг нашего сектора приносит плоды в регионе. Потому что становится больше тех, кто получает эту помощь как на федеральном, региональном, так и на местном уровне. Позиция главы государства — мы должны быть вместе», — отметила Яна Сторожук.

На Кубани работает система грантовой поддержки социально ориентированных НКО. В 2021 году по распоряжению главы края Вениамина Кондратьева заработал Центр развития гражданского общества.

В этом году размер поддержки социально ориентированных НКО в Краснодарском крае превысит 500 млн рублей, что вдвое больше, чем в прошедшем году. Кроме того, на выплату грантов направили 80 млн рублей из федеральной казны.

Читайте также: еще три НКО проконтролируют выборы президента РФ на Кубани.