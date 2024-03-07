Еще три НКО проконтролируют выборы президента РФ на Кубани

К соглашению присоединились Союз ветеранов СВО, краевое отделение Ассоциации женщин-предпринимателей России, а также Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов.

Общественные организация представляют интересы большого числа различных социальных групп, подчеркнула председатель ОП КК, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Любовь Попова.

«Участие такого широкого круга общественности в контроле за выборами — уникальная особенность нашей страны, подтверждение ее истинно демократического устройства», — отметила она.

Организация профсоюзов работает с самым широким кругом населения — от студентов до пожилых людей, отметила председатель Общественной организации «Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов» Светлана Бессараб.

«Сегодня мы видим, что сомневающихся в российской избирательной системе — единицы. Этому во многом способствует общественное наблюдение», — добавила председатель.

Активность избирателей среди жителей сельских территорий края — стабильно высокая, притом, что доступных и объективных источников информации не много, сообщила председатель Краснодарского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация женщин-предпринимателей России» Наталья Боева.

«Поэтому очень важно, чтобы представители всех сфер жизни гражданского общества принимали участие в общественном наблюдении за выборами», — рассказала Боева.

Председатель Союза ветеранов СВО по Краснодарскому краю Борис Денисенко подчеркнул, что задача общественных организаций заключается в обеспечении контроля, чтобы никто не смог вмешаться в президентские выборы.

«Мы сплотились. Мы едины. Мы великая страна и великий народ. И только на себя мы можем полагаться. Каждый из нас обязан прийти на выборы. А вот за кого проголосовать — каждый решит сам», — цитирует Денисенко пресс-служба ОП Кубани.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», независимые наблюдатели от НКО будут работать на выборах президента на Кубани.