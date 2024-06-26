Новые места обитания редких птиц обнаружили в Кавказском заповеднике

Ученые провели учет гнездящихся птиц в Северном и Восточном отделах заповедника. Всего в июне специалисты провели порядка 80 км маршрутных учетов.

Учет гнездящихся птиц вели в долине реки Белая в дубравах черешчатого и скального дуба, в буково-пихтовых лесах, на субальпийских лугах Пастбища Абаго и плато Лагонаки, а также в долине реки Малая Лаба на склонах горы Ятыргварта в буковых лесах, березовом криволесье, субальпийских и альпийских лугах.

В результате ученым удалось обнаружить новые места обитания таких редких и охраняемых видов птиц как пестрый каменный дрозд, стенолаз, сапсан, чеглок, белоголовый сип, беркут, черный аист, красноголовый королек.

Кроме того, впервые в заповеднике в гнездовой период отмечен полевой жаворонок. Эта птица обитает в горных степях Восточного и Центрального Кавказа и, вероятно, появилась на Западном Кавказе из-за необычно сухого июня.

Учет завершат в начале июля, когда практически все виды птиц закончат размножение. С конца июля начнутся кочевки и начало осенней миграции птиц. Этот период также не останется без внимания орнитологов, сообщает пресс-служба Кавказского заповедника.

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