Новые магистральные маршруты запустят в Сочи с 21 апреля

Изменения в маршрутной сети курорта вводят для сокращения интервала движения для пассажиров из пригородной зоны в центральную часть города.

Так, с 21 апреля в Сочи запустят новые магистральные маршруты: № 7 (Клуб строителей — Мацеста) и № 87 (Клуб строителей — Бытха). На этих направлениях будут работать новые вместительные автобусы по регулируемому тарифу. Интервал движения составит 20 минут и не более 10 минут в час-пик.

При этом маршруты автобусов № 101, 102 и 104 сократят до остановки «Клуб строителей», сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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