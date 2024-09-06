Новые кормушки с солью для оленей, серн и косулей установили в горах Сочи

В лесной зоне курорта «Роза Хутор» появились две новые подкормочные станции для диких копытных животных.

Кормушки разметили на территории, где можно заметить оленей в период осеннего гона. Их регулярно наполняют солью, полезные минералы которой помогают избавиться от паразитов, способствуют укреплению костей и росту рогов животных. Также у самок благодаря соли вырабатывается больше молока для будущего потомства.

В одной такой кормушке вмещается до 50 кг соли. Всего на курорте «Роза Хутор» установили шесть подкормочных станций для копытных. Они находятся на различных высотах, в местах, где животные встречаются чаще всего. Помимо оленей, солью лакомятся обитающие на этой территории серны и косули.

Зимой и в начале весны, помимо соли, в кормушках оставляют сено и кукурузу. Эта работа направлена на увеличение популяция копытных в горах Сочи, сообщает пресс-служба курорта «Роза Хутор».

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