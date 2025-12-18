Новые комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД установили на дорогах Ейска

Новые камеры установили и ввели в эксплуатацию в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Новые камеры будут автоматически фиксировать такие нарушения, как проезд на запрещающий сигнал светофора, несоблюдение требований дорожной разметки, игнорирование стоп-линии, использование мобильного телефона за рулем и неиспользование ремней безопасности.

В целях безопасности пешеходов и детей комплексы установили на участках с высоким риском аварийности — рядом со зданием детской поликлиники, на пересечениях улиц Коммунистической и Баррикадной, Герцена и Красной, Ленина и Гоголя, а также на улице Красной у дома № 57.

Внедрение комплексов фотовидеофиксации позволит снизить число ДТП, повысить дисциплину водителей и сохранить жизни и здоровье жителей и гостей Ейска, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края.

Читайте также: в Новороссийске открыли дорожную развязку на проспекте Дзержинского.

Подпишись, здесь всегда интересно.