Новые инкубатор и стол для новорожденных закупят в Крымскую ЦРБ по нацпроекту

В станице Варениковской в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения» идет обновление терапевтического и детского отделения медучреждения.

В здании уже выполнили демонтажные работы. Сейчас идет внутренняя отделка помещений, ремонт полов, потолков и стен. Вскоре в отделении утеплят фасад и заменят окна. Завершить все ремонтные работы планируют к декабрю.

Как рассказал министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов, в рамках опережающих мероприятий региональной программы модернизации нацпроекта «Здравоохранение» для Крымской центральной районной больницы закупят инкубатор, стол для новорожденных и неонатальный монитор.

Также в Крымском районе уже выполнили капремонт Нижнебаканской амбулатории, отделения переливания крови, терапевтического и инфекционного отделения круглосуточного стационара, сообщает в пресс-служба администрации Краснодарского края.

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