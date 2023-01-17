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Новые фельдшерско-акушерские пункты открыли в двух поселениях Новокубанского района

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/novye-feldshersko-akusherskie-punkty-otkryli-v-dvuh-poseleniyah-novokubanskogo-rajona
Новые фельдшерско-акушерские пункты открыли в двух поселениях Новокубанского района
Фото t.me/minkovaanna23

Фельдшерско-акушерские пункты открыли в хуторе Роте-Фане и станице Косякинской.

Об этом сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

«Более 200 человек из отдаленной станицы Косякинской и 700 жителей хутора Роте-Фане теперь получают качественную медицинскую помощь рядом с домом. Ранее в эти населенные пункты медработники выезжали», — написала Минькова в Telegram.

Кроме оказания медпомощи, в ФАПах проводят профосмотры и диагностические исследования, в том числе ЭКГ. Работают процедурные кабинеты. Также специалисты посещают пациентов на дому.

За последние три года в Новокубанском районе открыли три фельдшерско-акушерских пункта. На 2025 год запланировали строительство ФАПа в хуторе Камышеваха.

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