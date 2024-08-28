Новые для России виды насекомых-вредителей обнаружили ученые в Сочи

Два новых вида привезенных короедов обнаружили в разных местах Большого Сочи.

Так, ученые зарегистрировали на территории курорта кипарисового лубоеда и древесника многоядного. Они практически на 100% генетически совпадают с испанскими, итальянскими и французскими образцами.

«В ходе фитосанитарного обследования сотрудники отдела защиты растений обнаружили очаги усыхания сначала лиственных, а затем и хвойных деревьев. Причина — короеды, которые раньше России раньше не обнаруживались. За подтверждением обратились к профильным специалистам, которые подтвердили сделанную идентификацию», — сообщили в пресс-службе Субтропического научного центра РАН.

Наиболее вероятно, что короедов случайно завезли из Италии с декоративным посадочным материалом — именно оттуда декоративные растения активно импортируют.

«Мягкий климат Черноморского побережья Кавказа и разнообразие растительности создает благоприятные условия для многих вредителей, завезенных из других стран. На протяжении последних 20 лет наблюдений мы обнаружили в регионе около 60 новых для России видов вредителей», — заявила главный научный сотрудник отдела защиты растений Субтропического научного центра РАН, доктор биологических наук Наталья Карпун.

Если кипарисовый лубоед заселил дерево, то растение уже не спасти. Древесник многоядный же не развивается в стволах — он только повреждает ветви. Борьба с обоими видами строится на обработке растений в летний период, дополнительном питании и санитарной обрезке, сообщает ТАСС.

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