Большие американские тараканы прижились возле мусорок в Краснодаре

Видео с огромными тараканами облетели социальные сети. В центре города насекомые размером с палец вылезали из канализационных люков, рядом с мусорными контейнерами и появлялись на плитах.

Кадры с тараканами вызвали переполох в соцсетях, но не среди местных жителей. Журналисты опросили прохожих и узнали, встречались ли им такие крупные насекомые.

— У нас, слава богу, тараканов нет. Это очень радует.

— Краснодар достаточно чистый город.

— Приехала в гости в южную столицу, тараканов не видела.

Главный вопрос — кто же попал на кадры из видео в центре города?

«На данном видео изображены тараканы, относимые к виду «Американский таракан». Они населяют канализации, подвалы жилых домов, а в природе встречаются редко. В качестве средств борьбы с ними используются септициды — химические и бактериальные», — рассказывает доцент кафедры зоологии КубГУ Владимир Гладун.

Избавиться от этих насекомых практически невозможно из-за огромных колоний в канализации.

«Для устранения проблемы с избыточным количеством насекомых либо иных вредителей жильцам многоквартирного дома необходимо обратиться в ТСЖ либо в управляющую компанию. Достаточно обращения всего одного жильца дома, чтобы УК либо ТСЖ были обязаны предпринять какие-либо меры», — говорит юрист Межрегионального юридического центра Мария Бакатова.

По закону, также раз в год проводится обязательная дезинсекция в рамках договора с управляющей компанией.

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